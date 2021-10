I arbeidet med en ny regjeringsplattform så er man ikke ferdig før man er ferdig med alt, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på vei inn til en ny dag med forhandlinger på Hurdalsjøen Hotell mandag.

Men bare noen timer senere kom han og Ap-leder Jonas Gahr Støre ut for å presentere en bit av den ennå uferdige regjeringsplattformen for pressen.

– Nyheten her er at vi varsler en ny retning i næringspolitikken, sa Støre.

Vil ha mer aktiv stat

Hovedlinjen er at en ny Ap-Sp-regjering skal føre en mer aktiv næringspolitikk:

– Det du hører i norsk næringsliv i dag, med de målene vi har, er at de etterlyser en mer aktiv stat som stiller opp og stiller krav. Du hører det blant de små og mellomstore, men også blant de store, med noen tydelige mål og en stat som vil noe med eierskapet sitt og den politikken den fører, sa Støre.

Ap-lederen snakket videre om hvordan staten kan føre en politikk der man avlaster risiko for å komme i gang med ny teknologi, eller ta eierskapsposisjoner midlertidig eller mer varig for å komme i gang med nye satsinger.

Støre avviser likevel at dette er ideologisk:

– Dette er et veldig pragmatisk syn på hva som skal til for å nå mål. Jeg har ikke et ideologisk perspektiv om at vi skal opp eller ned med det statlige eierskapet, utdyper han overfor NTB.

Løfter fram helseindustri

Støre sier det kan bli aktuelt å styrke det statlige eierskapet på noen områder, men at eierskapet også kan bli mer målrettet.

– Og så har vi jo noen fantastiske muligheter i noe av det statlige eierskapet i dag. For eksempel er Statkraft en av Europas ledende fornybaraktører. Og vi har tatt til orde for at innenfor hydrogensatsingen så er det en veldig viktig aktør for oss for å utvikle de verdikjedene som skal til for at vi skal ha en tetposisjon på hydrogen.

En annen sektor der staten kan gå inn på eiersiden, er ifølge Støre helseindustrien, for eksempel for å få i gang produksjon av legemidler eller vaksiner i Norge.

Men mer konkret vil Ap-lederen likevel ikke være.

– Vi skal ikke sitte her og ha bedriftsetableringer ut av disse forhandlingene, sa han under mandagens pressetreff.

Offentlige anbud

Et annet grep er strengere klimakrav og strengere kvalitetskrav – for eksempel krav til bruk av lærlinger – i anbud og offentlige innkjøp.

– Norge har en stor offentlig sektor, og offentlig sektor har mange innkjøp gjennom et år. Det ligger mellom 500 og 600 milliarder kroner. Hvordan man bruker offentlige innkjøp har også mye å si både for de tjenestene folk får, og hvordan man kan skape flere arbeidsplasser, sa Vedum.

Tankegangen er ifølge ham at store offentlige innkjøp, både kommunalt og statlig, skal brukes på en slik måte at de styrker norsk industri og verdiskapning og løfter fram grønne industrier.

Samtidig skal det sikres ryddige og ordentlige arbeidsforhold, ifølge Vedum.

– Bare innenfor samferdselssektoren er det mange grep vi kan gjøre for å klare å få styrket konkurransekraften til norske aktører, samtidig som vi får bedre løsninger, sa han.

Hydrogen og batteri

Støre nevnte samtidig både hydrogen og batteri som mulige satsingsområder.

– Hvis vi ser på klimamålene fram mot 2030, er industriell innovasjon mye av løsningen, men vi kommer ikke til å få til noe før vi får et taktskifte i måten industri- og næringspolitikken utvikles, sa Støre.

– Dette er et viktig felt for oss som vi kommer til å konkretisere i flere kapitler i regjeringsplattformen, sa Støre om hydrogensatsing.

Tidligere mandag la NHO fram en rapport som tar for seg ulike grønne områder der de mener det er store markedsmuligheter for Norge. Her går de blant annet inn på batterier, havvind og hydrogen.