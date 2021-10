Regjeringsforhandlingene fortsetter

De to hurdalskameratene, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, møtes igjen på Hurdalsjøen Hotell for å forhandle om sitt felles regjeringsprosjekt. De starter etter planen opp klokka 9.

Nobelpriskunngjøring

Årets vinner av nobelprisen i fysiologi eller medisin kunngjøres i Stockholm klokka 11.30. Mange har spekulert i om årets vinner går til sentrale personer bak utviklingen av mRNA-teknologien, som brukes i flere koronavaksiner.

Militært foredrag med kongen til stede

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skal holde et foredrag for Oslo Militære Samfund. Til stede for å lytte til utenriksministerens ord er blant annet kong Harald.

Japan får ny statsminister!

Nasjonalforsamlingen i Japan skal godkjenne tidligere utenriksminister Fumio Kishida som statsminister Yoshihide Sugas etterfølger. Kishida stakk i forrige uka av med seieren i kampen om partiledervervet i regjeringspartiet Det liberaldemokratiske partiet (LDP)

VM i bryting fortsetter

Norge er stolt arrangør av VM i bryting i Jordal Amfi i Oslo. Mesterskapet er nå inne i sin tredje dag, og dette står på programmet mandag: Menn fristil 70 og 97 kg, kvinner fristil 55 og 62 kg: Innledende kamper fra 10.30, semifinaler fra 16.45. Menn fristil 57, 65, 79 og 92 kg: Rekvalifisering fra 10.30, finaler fra 18.00.