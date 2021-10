Det melder blant andre Aftenposten / E24 og BBC , som er blant 150 medier som har samarbeidet om å avsløre skjulte formuer og hemmelige selskaper.

I tillegg til statslederne har de funnet blant annet 300 politikere og offentlige tjenestemenn og 130 dollarmilliardærer. Blant dem er 46 russiske oligarker.

Samtlige har plassert penger eller drevet forretninger fra steder som er kjent for mye hemmelighold og lav skatt, skriver Aftenposten/E24.

300 nordmenn

Flere statsledere navngis i avsløringene. Blant dem er Jordans konge, Tsjekkias statsminister og presidentene i Ukraina, Kenya og Ecuador.

Aftenposten/E24 har funnet over 300 nordmenn i de lekkede dokumentene. Blant dem er frisører, redere, yrkessjåfører, advokater og investorer. De fleste eier anonyme selskaper i skatteparadis og har verdier der.

Ikke ulovlig

Å plassere verdier i skatteparadiser er i seg selv ikke ulovlig, men verdier som flyttes utenlands, kan redusere et lands skatteinntekter. Hemmelighold kan åpne for ulovlige pengestrømmer i form av skatteunndragelser, korrupsjon og hvitvasking.

Jordans kong Abdullah har i en årrekke flyttet hundrevis av millioner ut av landet, samtidig som internasjonal bistand flommet inn i landet, skriver Aftenposten/ E24. De 14 luksusboligene han skal ha kjøpt i England og USA mellom 2003 og 2017, har en anslått verdi på 900 millioner kroner. Alle ble kjøpt gjennom såkalte skallselskaper registrert i ulike skatteparadiser.

Luksusvillaer i Frankrike

Gravejournalistene har videre funnet at Tsjekkias statsminister Andrej Babis eier luksusvillaer på den franske rivieraen. Pengene gikk via selskaper i skatteparadiser og USA, skriver E24.

Babis, som kom til makten etter å ha kritisert korrupsjon og Tsjekkias rike elite, har så langt avvist å kommentere saken.

Blairs kone

Lekkasjen viser også at Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair og kona skal ha spart 3,6 millioner kroner i eiendomsskatt på å kjøpe en bygning i London via et skatteparadis. Det gjorde de gjennom å opprette et selskap som deretter kjøpte selskapet som eide bygget.

Ifølge kona, advokaten Cherie Blair, har ikke mannen selv vært involvert i handelen. Eierskapet var organisert slik etter ønske fra selgeren, framholder hun ifølge BBC.

Bistand til Jordan

Kong Abdullahs advokater framholder at monarken ikke har gjort noe galt og påpeker at han ikke har unndratt skatt siden kongen ifølge jordansk lov ikke trenger å betale skatt.

Jordanere har de siste årene demonstrert mot korrupsjon og fattigdom, og regjeringen har erklært at de vil slå ned på alle skjulte midler i utlandet.

Kongedømmet er helt avhengig av bistand, som først og fremst kommer fra USA. Norge ga i fjor 230 millioner kroner i bistand til Jordan, mesteparten via FN-systemet og humanitære organisasjoner som jobber med flyktninger i landet.

Pandora Papers består av nesten 12 millioner dokumenter og filer som er lekket til International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ).

Over 600 journalister fra 117 land har dykket ned i de skjulte formuene det siste året.