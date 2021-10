Kraftig vind og nedbør skaper kaos

Kraftig nedbør i store deler av landet har skapt flere utfordringer søndag, med stengte veier, innstilte ferje- og togavganger. Spesielt vestlige deler av Østfold, og Oslo og Viken er rammet av uværet.

– Sterk vind flere steder har fått konsekvenser, og flere løvtunge trær og våt jord gjør at rotfeste er dårlig, og vegetasjonen er ekstra utsatt for skred og uhell i visse områder, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til NTB.

Søndag ettermiddag var vannføringen i Akerselva unormalt høy, og brannvesenet i Oslo advarte folk mot å oppholde seg ved flomstore bekker og elver. Samtidig har nærkommunen Lillestrøm satt inn krisestab etter at Leirsund bru på fylkesvei 1535 ble stengt av Statens vegvesen, som følge av høy vannstand i elva Leira.

– Skulle vannstanden stige mye mer, kan det bli aktuelt å i første omgang evakuere fire boliger som ligger inntil Leira, sier kommunalsjef for miljøteknikk i Lillestrøm, Morten Nårstad, til Romerikes Blad.

E6 stengt etter jordskred

På grunn av et jordras er E6 stengt mellom Oslo og Trondheim over Drivdalen, rundt tre kilometer nord for Kongsvoll.

Veien er stengt på ubestemt tid, og geologer vil foreta undersøkelser av fjellskråningen mandag.

Søndag ettermiddag var veibanen ryddet for stein, men det var fortsatt usikkert om det ville rase mer stein og jord, og politiet anbefaler omkjøring på riksvei 3 gjennom Østerdalen.

Ferjer og tog innstilt

Uværet har ført til flere innstilte ferjeavganger, og reisende som skulle seile med danskebåten til Fjordline mellom Kristiansand og Hirtshals, var værfast etter kanselleringer søndag.

Også ferjestrekningene Horn-Andalsvågen og Sandnessjøen-Dønna-Løkta, var søndag ettermiddag innstilt.

Bergensbanen mellom Flå og Hønefoss ble også stengt ved 16.30-tiden søndag.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sier til NTB at det er store vannmengder mellom Gulsvik og Flå som har ført til stansen, og det er satt opp buss for tog mellom Hønefoss og Nesbyen.

Samtidig opplyser veitrafikksentralen vest at de fleste ferjene i deres område går som normalt, til tross for at også Vestlandet har opplevd kraftige vindkast søndag.

Over 100 skadesaker

Søndag ettermiddag hadde Tryg Forsikring og If registrert vel 180 skadesaker etter uværet i Sør-Norge til sammen.

– Hittil har vi registrert mest vannskader i private boliger der det har vært store nedbørsmengder. Noen er rammet av flom, andre av avløp som har gått tett. De fleste skadene er i kystområdet langs Oslofjorden samt Østfold, Vestfold, Telemark og Agder, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i forsikringsselskapet.

Spesielt kjellere er utsatt, og folk bosatt i områder der det er farevarsel oppfordres til å åpne opp tette sluk og takrenner, sikre løse gjenstander og holde seg unna flomstore vassdrag.

Lifjell og Sande på nedbørstoppen

Søndag ettermiddag var det værstasjonene på Lifjell i Telemark og Sande i Vestfold som hadde målt mest nedbør – med henholdsvis 75,7 og 52,2 millimeter. Blant byene var det Tønsberg var aller våtest fram til søndag ettermiddag – med 42,6 millimeter nedbør.

Regnet vil trolig avta i løpet av mandagen, selv om flomfaren vil vedvare en stund til. Dermed er det fortsatt håp for dem som gleder seg til høstferie på fjellet.

– I høstferien ser det ut til at det skal bli tørrere vær. Det kan være en del vannføring, men ikke noe kraftig nedbør i våre nære fjellområder, så sånn sett burde det være gode muligheter for en fjelltur selv om det nok ikke blir noe opplagt godvær, sier meteorolog Haga til NTB.