– Saken har høy prioritet hos politiet, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding søndag ettermiddag.

De opplyser at det gjennom etterforskningen har kommet fram opplysninger om flere mulige fornærmede.

– Vi ønsker ikke å gå ut med hvor mange fornærmede det per nå er snakk om, skriver politiet.

Skal ha skjedd på skolens område

Det var torsdag 30. september at politiet fikk melding om at en elev var utsatt for et mulig seksuelt overgrep av en ansatt ved en skole i Bergen. Ifølge politiet skal overgrepet ha skjedd på skolens område.

Samme dag ble en ansatt ved skolen pågrepet og siktet. Mannen ble lørdag i Hordaland tingrett varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll. Han er siktet for flere forhold, blant annet voldtekt av barn under 14 år.

Ifølge mannens forsvarer, Einar Råen, erkjenner mannen det han er siktet for og samtykket til varetektsfengslingen lørdag.

Til Bergensavisen sier Råen at han ikke har noen kommentar til politiets nye opplysninger søndag ettermiddag.

– Jeg har ingen kommentar til det. Min klient har forklart seg, og jeg tror det har vært nyttig for politiet, sier han.

Ansatte og foresatte orientert

Ansatte og foresatte ved skolen ble søndag orientert om saken, og politiet deltok på skolens møter med kollegaer og senere i et møte for foreldre/foresatte i trinnet mannen jobbet.

Kommunaldirektør ved etat for skole og barnehage, Marius Arnason Bøe, i Bergen kommune sier til Bergensavisen at skolens ledelse, helsesykepleier, Barnehuset og områdeleder i etat for skole var representert i møtene.

Rektoren ved skolen sier til avisa at dette er en vanskelig sak for foreldrene å bli informert om.

Flere personer avhørt

Politiet opplyser at de har avhørt flere personer og vil fortsette med det i tiden som kommer.

– Parallelt med dette jobber de med gjennomgang av elektroniske spor og gjør andre undersøkelser, uten at vi per nå kan gå nærmere inn på detaljene i den videre etterforskningen.