Bergensbanen stengt på grunn av flom

– Vi jobber med saken, men dette vil ta tid, skriver Bane Nor i en trafikkmelding ved 16.30-tiden søndag ettermiddag.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sier at det er store vannmengder mellom Gulsvik og Flå som har ført til stansen.

– Det er mannskaper på stedet, men det er for tidlig å si hvor lenge dette kan være. Det er fare for utvasking av banen som gjør at det inntil videre er stengt.

Det blir satt opp buss for tog mellom Hønefoss og Nesbyen, ifølge Nordli.