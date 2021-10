Nobelinstituttet: Avventer ennå coronasituasjonen

Det kan bli dobbelt prisvinneroppmøte i Oslo 10. desember, hvis både direktøren for FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) David Beasley og årets mottaker av Nobels fredspris får komme.

NTB får bekreftet at det ennå er planen at Beasley skal holde sitt Nobelforedrag i Oslo rådhus i år, ettersom det ikke ble anledning til det i fjor.

– Vi håper det lar seg gjøre. Planen er at det skal skje 10. desember, men det er for tidlig å si med sikkerhet om dette vil la seg gjøre, sier sekretær for Den Norske Nobelkomite Olav Njølstad til NTB.

– Hva med årets utdeling, hvilke faktorer blir utslagsgivende for hvorvidt tildeling vil skje i Norge eller digitalt?

– Smittesituasjonen i Norge og andre land vil avgjøre hvor og hvordan årets prisoverrekkelse vil finne sted. Komiteen vil gi beskjed i midten av oktober om hvilken form Nobelfeiringen i Oslo vil få, sier Njølstad.

Det er for øvrig bestemt at vinnerne av nobelprisene som deles ut i Stockholm, kommer til å motta medaljen og diplomet i sine hjemland.

Beasley mottok fjorårets fredspris digitalt. Han var for øvrig nylig i Norge for å gjøre opp status for verdens sultne ett år etter at prisen ble kunngjort

Hvem som får årets pris, offentliggjøres fredag klokka 11. I år er det 329 nominerte. Det er det tredje høyeste antall nominerte noensinne. 234 er personer og 95 organisasjoner.