Rekordmange kjøper elbiler, og ifølge Norsk elbilforening viser utviklingen for nybilsalg at Norge er på god vei mot målet om 100 prosent nullutslippsbiler innen 2025.

På bakgrunn av disse tallene påpeker kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF at både Ap og Sp lovet en annen ladeproblematikk da de var i opposisjon. Hun trekker spesielt fram to punkter hun mener den nye regjeringen må se på:

– Det ene er at dagens hurtigladenettverk langs veiene ikke er dimensjonert for denne enorme veksten i elbiler. Så langt i år er det kommet nesten 90.000 elbiler på veiene, eller over 300 elbiler om dagen i snitt, sier Ryste.

– Det andre er hjemmelading. Solberg-regjeringen innfridde aldri løftene om en støtteordning for hjemmelading i byggelag og garasjeanlegg. Det bør nå komme på plass i statsbudsjettet for 2022, sier Camilla Ryste.