Fire av ti nordmenn vil delta i kulturtilbud

Det viser en ny undersøkelse fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

Til sammen 3.000 nordmenn ble spurt i september om de har deltatt fysisk i kulturtilbud som konserter eller teater den siste måneden, samt deres planer for kommende måned.

Denne uken svarer en av fire nordmenn (24 prosent) at de har deltatt på slike tilbud. Det er en økning på 3 prosentpoeng sammenlignet med for to uker siden, og før gjenåpningen.

I alt 38 prosent svarer at de har planer om å delta i kulturtilbud den kommende måneden. Dette er 5 prosentpoeng høyere enn for to uker siden.

– Få har opplevd pandemien tøffere enn de som jobber i kulturlivet. Både kulturlivet og publikum har drømt om en normal hverdag, men det kan fortsatt ta litt tid, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.