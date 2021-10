Kongsberg selger dronevern verdt 830 millioner kroner til amerikanske styrker

Rammeavtalen er verdt omtrent 830 millioner kroner, skriver Teknisk Ukeblad.

Det dreier seg om en såkalt fjernstyrt våpenstasjon (RWS) med 30 millimeter-kanon, som skal leveres som en del av et nytt luftvernsystem som integreres på kjøretøyer for marinekorpset. Avtalen er inngått med KDAs datterselskap Kongsberg Protech Systems USA, som holder til i Pennsylvania.

– Det amerikanske marinekorpset satser stort på nye og moderne løsninger for bakkebasert luftvern. Denne kontrakten er en viktig milepæl for oss og viser at vi har teknologi og systemer som kan imøtekomme morgendagens utfordringer. Med avansert anti-droneteknologi vil man øke sikkerheten for bakkestyrkene, sier divisjonsdirektør Pål E Bratlie i Kongsberg Defence & Aerospace.