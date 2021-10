To varetektsfengslet i fire uker etter skyting på Lademoen

En mann og en kvinne, begge i 50-årene, ble pågrepet i saken torsdag kveld. De deltok i fengslingsmøtet via videolink fordi de kan ha corona, ifølge Adresseavisen.

– Begge ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To av ukene er i isolasjon, sier aktor, politiadvokat Mette Kollstrøm, til NTB.

Nekter straffskyld

Hun mente det ville være fare for bevisforspillelse om de to slapp fri, og fikk rettens medhold i det. De to siktede nekter straffskyld, og begge har varslet at de vil anke kjennelsen. Kvinnens forsvarer sier hun nekter for å ha noe med saken å gjøre.

– Hun mener hun har alibi for tidspunktet skytingen skjedde. Hun har akseptert fengsling i en uke for at politiet skal kunne sjekke ut alibiet og få svar på kruttslamprøver, sier hennes forsvarer, advokat Christian Wiig til Adressa.

– Kriminelt miljø

Det var i 2-30-tiden natt til torsdag at politiet fikk melding om at en mann var skutt på Lademoen i Trondheim. Noen timer senere ble først en mann og en kvinne pågrepet i nærheten, siktet for medvirkning. Senere samme kveld ble ytterligere en mann og en kvinne pågrepet og siktet i saken. Det var disse to som fredag ble framstilt for fengsling.

Alle de involverte i saken tilhører et kriminelt miljø, ifølge politiet, og de kjenner alle hverandre. Mannen i 40-årene som ble skutt, ble ikke livstruende skadd. Han har forklart seg for politiet og pekt ut de han mener står bak.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hendelsesforløpet, basert på fornærmedes forklaring. Men nå etterforsker vi videre, og henter inn blant annet digitale og tekniske bevis og følger opp vitneforklaringer, sier Kollstrøm.

Politiet vil ikke svare på hva slags våpen som ble brukt i skytingen, eller om de har kontroll på våpenet.