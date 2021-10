Ber om fire ukers varetekt for to personer siktet for skyting i Trondheim

En mann og en kvinne ble pågrepet torsdag og er siktet for grov kroppsskade i forbindelse med at en mann ble skutt på Lademoen natt til torsdag, skriver Nidaros. Fornærmede ble ikke livstruende skadd.

De to siktede framstilles for varetektsfengsling klokken 13 fredag. Politiet mener det er fare for bevisforspillelse.

Forsvareren for mannen i 50-årene som er siktet for grov kroppsskade, advokat Arve Røli, har ennå ikke pratet med sin klient og har ingen kommentar til siktelsen. Klienten skal ikke være avhørt ennå.

Politiet har opplyst at de involverte tilhører et kriminelt miljø i Trondheim.

To øvrige personer er siktet for medvirkning til grov kroppsskade. De to, en kvinne i 30-årene og en mann i 40-årene, ble avhørt og løslatt torsdag. Forsvareren for kvinnen forteller at hun nekter straffskyld. Nidaros har ikke fått kommentar fra forsvareren til mannen i 40-årene.