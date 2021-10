Politiet vil jobbe videre med DNA-bevisene, og det innebærer blant annet at det gjøres flere DNA-undersøkelser, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding fredag.

Politiet ønsker ikke å gå konkret inn på hva dette arbeidet innebærer, men presiserer at det ikke foreligger mistanke mot andre enn siktede i saken.

– DNA-arbeidet er delvis komplisert og tidkrevende. Vi venter at dette vil ta tid, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

– Sterk indikasjon

Det er fra tidligere kjent at politiet har knyttet mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 til saken gjennom DNA-spor. Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

I fengslingskjennelsen fra Gulating lagmannsrett som kom i midten av september, står det at i DNA-analysen som er gjort, harmonerer resultatet med flere av den siktede sine Y-markører.

«Det er en sterk indikasjon på farslinjen og er større enn det som i dag kan uttrykkes ved biostatisk tolkning», står det i kjennelsen.

Påtalemyndigheten har også vist til at den mannlige slektslinjen til den siktede på Karmøy på drapstidspunktet var svært begrenset.

Nytt avhør neste uke

Mannen ble pågrepet av politiet 1. september, og han ble fengslet 3. september. Torsdag denne uken ble fengslingen forlenget med fire uker.

– Etter pågripelsen av siktede har politiet avhørt rundt 30 vitner. Det er blant annet tatt avhør av siktedes nærmeste familie og personer i hans tidligere og nåværende omgangskrets. Det er i hovedsak vitner som ikke tidligere er avhørt, sier Soma i pressemeldingen fredag.

Mannen ble avhørt på nytt tirsdag denne uken, og han skal etter planen avhøres på nytt i neste uke.

Gjør nye undersøkelser etter tips

De siste fire ukene har politiet også mottatt rundt 100 tips.

– Disse gjennomgås fortløpende. Flere av tipsene har gitt grunnlag for etterforskning i form av vitneavhør og andre undersøkelser, skriver politiet.

Etter pågripelsen ble det også gjennomført ransakinger der det ble tatt beslag i flere gjenstander tilhørende siktede.

– Dette dreier seg blant annet om telefon, PC og andre lagringsenheter. Gjennomgangen av innholdet og digitale kontoer er tidkrevende, skriver politiet.