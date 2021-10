Torghatten-sjefen trekker seg

Olsen er i dag er direktør for sjøsegmentet i Torghatten.

– Det er ingen dramatikk i dette, og det har lenge vært kjent for eiere og styret at jeg ville fratre når eierskiftet og transformasjonen av Torghatten var gjennomført, sier Roger Granheim og legger til at han har hatt en fantastisk tid i selskapet.

Olsen ansettes fra rundt 1. november.

– Jeg takker for tilliten fra styret og ser fram til å videreutvikle et allerede bunnsolid selskap sammen med eiere, styret og alle dyktige kolleger, sier han.