Flertallet av bedrifter rapporterte ikke om lønn og kjønn

Det er konsulent- og revisjonsselskapet PwC som har undersøkt landets 100 største selskaper, skriver Aftenposten.

Ifølge den skjerpede likestillingsloven må bedrifter med mer enn 50 ansatte og alle offentlige virksomheter rapportere om forskjeller i lønn mellom menn og kvinner. Det skal gjøres hvert annet år.

Dermed er årsberetningen for 2021 siste mulighet.

– For det første har mange ikke tatt helt inn over seg hva som kreves før de skal skrive årsberetningen. Da har kravene kommet litt overveldende på dem. For det andre er dette en indikasjon på at det ikke har vært det skarpeste fokuset på lønnsforskjeller, sier advokat Ingrid Fladberg Brucker, som leder arbeidslivsavdelingen i PwC, til Aftenposten.

Bedrifter og virksomheter som bryter reglene for rapportering, kan få dagbøter eller en engangsbot gitt av Diskrimineringsnemnda.