Voldtekten skjedde ifølge tiltalen på mannens legekontor i juli 2018. Legen injiserte kvinnen med morfin slik at hun var ute av stand til å motsette seg handlingene, ifølge tiltalen, skriver Avisa Oslo.

Mannen skal videre ha utnyttet sin stilling som fastlege til å skaffe seg seksuell omgang med henne ved flere anledninger. Han er også tiltalt for å ha opptrådt i strid med forsvarlighetskravet for helsepersonell og for å ha sendt meldinger til fornærmede om seksuelle tanker om henne og datteren. I retten kom det fram at legen fikk tilbakekalt autorisasjonen i 2019.

Legen og kvinnen hadde et seksuelt forhold i et halvt års tid i 2018, redegjorde aktor, konstituert statsadvokat Stian F. Hermansen. Men påtalemyndigheten mener mannen utnyttet sin stilling da kvinnen var i psykisk ubalanse.

Legen nekter straffskyld. Han har forklart at det seksuelle forholdet var frivillig.

– Vi snakker om en fastlege som kanskje var en av landets mest populære fastleger. Så opplever han å bli pågrepet i denne saken, og da kan man vel si at verden på sett og vis faller sammen, sier hans forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, til avisen.

Det er satt av tolv dager til saken.