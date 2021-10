Kulturstreiken fortsetter med full styrke – forhandlinger torsdag førte ikke fram

LO mener arbeidsgiveren har låst seg fast. Streiken har pågått i fire uker.

– Jeg er skuffet, men ikke overrasket. Jeg har alltid tro på at vi kan finne løsninger i mekling, men denne gangen var jeg ikke særlig optimistisk. Det viste seg dessverre å være riktig analyse, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Uenige om pensjon

Uenighet om pensjonsutbetaling for kvinner, sammenlignet med menns ordning, er bakgrunnen for streiken. Før det lovpålagte meklingsmøtet hos Riksmekleren hadde begge parter signalisert at de var lite villige til å fire på kravene overfor motparten.

– Spekter og våre scenekunstmedlemmer er både skuffet og overrasket over at LO har bestemt seg for å fortsette streiken i teatre, orkestre og opera, og at det ikke var mulig å finne løsning i dagens mekling, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Fram til meklingen var 556 organiserte i de tre LO-forbundene Creo, NTL og Fagforbundet tatt ut i streik.

Det er teknisk ansatte på, bak og over scenen, ansatte i verkstedene, i kostymeavdelingene og administrasjonen til teatrene som er tatt ut i konflikten. I god tid før meklingsmøtet varslet imidlertid organisasjonene at ytterligere 249 medlemmer ville bli tatt ut i en utvidelse av streiken fra fredag 1. oktober, pluss ytterligere seks dagen etterpå.

– Ført bak lyset

Ifølge LO gikk de ansatte i 2016 med på en midlertidig pensjonsordning for å sikre økonomien og bærekraften til institusjonene, i påvente at hybridpensjonen skulle bli ordentlig etablert. LO hevder dette skjedde i forståelse med arbeidsgiverne om en ny og kjønnsnøytral pensjonsordning.

Men etter at hybridpensjonen ble innført, har arbeidsgiverne snudd, og de setter opp en mur av argumenter mot denne pensjonsløsningen, hevder LO- forbundene. De mener de ansatte er ført bak lyset.

– Det blir mer og mer uklart for oss hvorfor direktørene heller stenger ned kultursektoren, enn å innfri kravet om rettferdig pensjon, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

Arbeidstakerne sier hybridpensjonen de kjemper for koster langt mindre enn den offentlige tjenestepensjonen som de gikk fra i 2016, og at virksomhetene har spart millionbeløp på omleggingen.

– Uforståelig

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sier den nåværende ordningen gir pensjon fra første krone, har de høyeste sparesatser som loven tillater og i tillegg er tariffestet. Bratten påpeker at denne ordningen gjelder i arbeidslivet utenom offentlig forvaltning.

– Det er uforståelig hvorfor LO vil ha en pensjonsordning som gir medlemmene deres mindre i pensjon. Det er selvsagt heller ikke aktuelt for arbeidsgiverne at frilansere skal ha dårligere ordning enn fast ansatte, slik LOs krav innebærer, og som i tillegg er dyrere for virksomhetene, sier Bratten.

Dette blir avvist av Creo-nestleder Christine Thomassen.

– Arbeidsgiverne gjentar til det kjedsommelige at hybridpensjon ikke er bra for våre medlemmer. Det faller fortsatt på sin egen urimelighet at vi skulle streike for en dårlig ordning. Vi vil ha rettferdig pensjon, punktum. Det er det streiken handler om, sier hun.