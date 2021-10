160 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 728 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det siste døgnet er det registrert 19 nye smittede.

Så følger Grorud bydel, med et smittetrykk på 693 og seks nye smittede sist døgn, og Stovner bydel, med et smittetrykk på 669 og elleve nye smittede sist døgn.

Lavest er smittetrykket i St. Hanshaugen bydel, med 215 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Her er seks nye smittede registrert siste døgn.

Til sammen er 52.576 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Klart flest smittede de siste to ukene er i alderen 10–19 år.