Britney Spears' far fjernes som hennes verge

Jamie Spears, faren til popstjerna Britney Spears, blir fjernet fra posten som hennes verge. Ordningen kan bli permanent avviklet i november. Avgjørelsen falt i et rettsmøte i Los Angeles i natt norsk tid.

Faren har styrt over 39-åringens personlige økonomi og forretningsmessige forhold i 13 år. Vergemålet ble opprettet da popstjernen begynte å vise tegn til psykisk sykdom.

Kim Jong-un vil snakke med Sør-Korea

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier at kommunikasjonen med nabolandet Sør-Korea vil gjenopptas fra tidlig i oktober, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Kim Jong-uns søster luftet nylig muligheten for nye samtaler mellom de to nabolandene. Hun insisterte imidlertid på at «upartiskhet» og gjensidig respekt er nødvendig. Sør-Koreas president Moon Jae-in ønsker en offisiell slutt på Koreakrigen.

Minst 116 drept i fengselsmassakre i Ecuador

Antallet drepte i fengselsmassakren i Ecuador ble i natt oppjustert til 116. I tillegg er minst 80 skadd. Myndighetene kaller det den verste fengselsmassakren i landets historie.

Det utbrøt sammenstøt mellom to kriminelle gjenger tirsdag morgen lokal tid. Ifølge myndighetene varte de i mer enn fem timer, og det ble angivelig tatt i bruk skytevåpen, kniver og eksplosiver. I sosiale medier verserer grusomme bilder fra inne i fengselet, og mange pårørende har møtt opp utenfor fengselet.

555 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 555 koronasmittede i Norge. Det er 244 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 605 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 737, så trenden er synkende.

Fotgjenger påkjørt i Oslo

En fotgjenger slapp fra det uten alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil i Bygdøy allé i Oslo. Politiet meldte om ulykken klokka 4.20.

Bilen skal ikke ha holdt høy hastighet. Ifølge politiet har den skadde fått noen kutt og blåmerker, men framstår ikke alvorlig skadd. Bilføreren har fått førerkortet beslaglagt.