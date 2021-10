Legevaktlegen og barneavdelingen ved sykehuset i Elverum mener de burde håndtert saken på en bedre måte. Det kommer fram i en tilsynsrapport fra Statsforvalteren i Innlandet, skriver NRK.

Jenta fikk påvist corona 12. desember. På Hedmarken legevakt fikk hun beskjed om at det trolig var streptokokker, og fikk antibiotika.

Det var først etter tredje besøk på legevakta at 16-åringen fikk hjelp. Hun ble kjørt rett til sykehuset på Elverum. Deretter gikk turen til Ullevål i Oslo, der ble hun lagt i respirator i fem dager.

Hedmarken legevakt ba selv om at fylkeslegen skulle granske deres rolle i det som hadde skjedd. Avdelingssjefen for barneavdelingen mener at de kan lære av saken. Han skriver i rapporten:

– Vår konklusjon i ettertid er at vi må være enda mer påpasselig med å etterspørre coronaprøver ogcoronastatus når vi får henvendelser per. telefon. Uavhengig av coronastatus burde man kanskje tilbudt vurdering eller innleggelse uavhengig av legevaktlegens vurdering.

Statsforvalteren i Innlandet konkluderer med at sykehuset ikke har brutt sin plikt til å yte øyeblikkelig hjelp, men skriver at det kan virke som at partene ikke kommuniserte godt nok seg imellom.