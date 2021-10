En person alvorlig skadd i trafikkulykke i Eidsvoll

Det var klokka 16.50 onsdag ettermiddag at Øst politidistrikt varslet om en alvorlig møteulykke mellom to biler i Eidsvoll. Førerne av de to bilene, en mann og kvinne, ble fraktet til Ahus. Den ene med det som ble omtalt som kritiske skader.

– Siste oppdatering i den saken er at vedkommende er nedjustert til alvorlig skadd, sier operasjonsleder Yvonne Jahrnes i Øst politidistrikt til NTB klokka 22.22.

Da ulykken oppsto, jobbet politiet hektisk på stedet og kunne etter litt tid opplyse om at den andre involverte var ved bevissthet.

– De vi har snakket med beskriver at den ene bilen kjørte litt aggressivt i forkant av ulykken. Deretter skal bilen ha kommet ut av svingen, så over i motgående felt og kollidert. Vi har en mistanke om at det har vært rus involvert, sa operasjonsleder Jan-André Delbeck i Øst politidistrikt til NTB i 18.40-tiden.