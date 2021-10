KS mener det er viktig å lære av Gjerdrum-utvalgets rapport

Direktør for samfunn, velferd og demokrati, Helge Eide, i kommuneorganisasjonen KS sier til NTB at det ikke er naturlig at de kommenterer det som står i rapporten, som ble lagt fram onsdag.

Det han imidlertid kan si, er at det blir viktig å lære av den.

– Kommuner har en svært sentral rolle i å forebygge og håndtere kriser, naturkatastrofer og helsehendelser i Norge, sier Eide.

– Vi forventer at den nye regjeringen og Stortinget løfter flom- og skredsikring ved å sørge for tilstrekkelig økonomi til å bygge kapasitet og kompetanse for klimatilpasning, og samtidig vedvarende finansiering for både reparasjon og forebyggende tiltak mot flom og skred, legger han til.

Ti personer mistet livet, mange hus ble ødelagt og mange personer er fremdeles sterkt berørt etter leirskredet som gikk på Ask i Gjerdrum 30. desember 2020.