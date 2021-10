Equinor får ikke støtte fra Forskningsrådet til flytende solenergi

– Konsekvensene for prosjektet vil være avhengig av hvorvidt Equinor mottar finansiering fra andre steder enn Grønn plattform, og eventuelt når finansieringen gis, sier kommunikasjonsrådgiver Lise Andreassen Hagir i Equinor til Teknisk Ukeblad.

Equinor samarbeidet med Moss Maritim om å bygge ut et stort, flytende solenergiprosjekt i havet utenfor Frøya i Trøndelag.

Opprinnelig planla Moss Maritim for et anlegg på 10x10 meter. Siden har prosjektet vokst til et anlegg på 80x80 meter. Systemet består av flytende moduler, i plast eller kompositt, satt sammen som et puslespill, for å gjøre det fleksibelt slik at det tåler lange dønninger. Solcellene monteres slik at de ligger nesten tre meter over havoverflaten.

Forskningsrådet opplyser at de ikke vil dele begrunnelsen for avslag, og at det var hard konkurranse rundt utlysningen Grønn plattform.