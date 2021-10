Lite optimisme om løsning for streikende kulturarbeidere

Torsdag er det gått fire uker fra kulturarbeidere på teaterscener over hele landet gikk ut i streik over en uenighet om pensjonsbetingelsene. Da må partene møtes til tvungen mekling for å se om det er mulig å komme til en løsning.

Så selv om regjeringen endelig har fjernet de omfattende koronarestriksjonene vil de 15 største scenene landet over være sterkt berørt av den pågående arbeidskonflikten.

– Vi håper selvfølgelig at vi skal få en løsning. Det er skuffende at disse teatrene ikke er en del av gjenåpningen, men dette kravet kan vi ikke gi oss på, sier forhandlingsleder for Fagforbundet, Nora Hagen til NTB.

Rammer de store

Det er teknisk ansatte på, bak og over scenen, ansatte i verkstedene, i kostymeavdelingene og administrasjonen til teatrene som er tatt ut i konflikten.

Allerede før helgen varslet LO Stat at streiken vil bli trappet opp fra fredag dersom ikke partene blir enige i den tvungne meklingen. Da vil ytterligere 249 kulturansatte tas ut og i alt 805 ansatte over hele landet vil være i streik.

– Dette uttaket er det største enkeltuttaket hittil og rammer de store teatrene ved at verksstendene vil stoppe opp, forberedelsene til juleproduksjonene og til oppsetninger som skal på programmet til neste år vil bli rammet. Dessuten vil flere scener måtte stenge helt ned, forklarer foreningsleder Mari Røsjø i Fagforbundet Teater og Scene.

Blant flere teatre som risikerer å måtte stenge ned driften, nevner Røsjø Teater Innlandet, Turnéteateret i Trøndelag og dansekompaniet Carte Blanche. Carte Blanche skal etter planen ha premiere i Antwerpen fredag kveld, men blir hardt rammet dersom streiken utvides.

Gode på omstilling

– De fleste teknikere vil sendt hjem dersom det blir videre streik, men vi har tenkt å gjennomføre hele turneen på de tre spillestedene som planlagt, sier direktør Tone Tjemsland i Carte Blanche til NTB.

Etter to oppsetninger i Antwerpen, skal Carte Blanche videre til Brugge i Belgia og i franske Forbach. Tjemsland forklarer at de fleste teknikerne og hele administrasjonen i dansekompaniet blir tatt ut i streiken, men danserne ikke er omfattet. Med støtte fra ledelsen vil virksomheten bli forsøkt opprettholdt som normalt.

– Vi er gode på å omstille oss, så vi satser på å gjennomføre, sier Tjemsland.

Ulike pensjonsvilkår

Ifølge LO gikk de ansatte i 2016 med på en midlertidig pensjonsordning for å sikre økonomien og bærekraften til institusjonene. LO hevder dette skjedde i samforståelse med arbeidsgiverne om en ny og kjønnsnøytral pensjonsordning.

Ifølge de ansatte får kvinner og menn ulik pensjonsutbetaling med dagens midlertidige ordning, fordi kvinner i snitt lever lengre enn menn, og de krever derfor en justering slik at utbetalingen blir lik. Arbeidsgiverne vil heller gå for det de kaller en hybridpensjon.

– Vi håper virkelig de er klare til å innfri løftene sine. Vi registrerer at det ikke har vært noe særlig bevegelse, så vi har forberedt oss på at vi skal stå i dette en stund framover, sier Røsjø til NTB.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere svart på at de organisertes krav kan være i strid med loven og at det kan utgjøre en skatterisiko for mottakerne. Leder Anne-Marit Bratten avviser påstanden om at dagens ordning er kjønnsdiskriminerende og innebærer et løftebrudd.

– Jeg synes det er trist og alvorlig at LO fremsetter usanne beskyldninger om løftebrudd. LO vet meget godt at eneste årsak til at arbeidsgiverne i 2016 gikk med på at ordningen skulle være midlertidig, var at det da pågikk lovgivningsprosesser knyttet til privat tjenestepensjon. Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer i dette regelverket, og situasjonen har dermed ikke endret seg, sier Bratten.

Hele landet

Den varslede opptrappingen av streiken fra fredag innebærer at ytterligere ni tas ut i streik ved Den Nationale Scene. I alt 51 tas ut ved Den Norske Opera og Ballett, 16 ved Det Norske Teatret, 25 ved Nationaltheatret, 35 i Kilden-Kristiansand Symfoniorkester, og 26 ved Kilden Teater og Konserthus.

I tillegg tas 22 ut ved Trøndelag Teater, 16 ved Oslo Nye Teater, 14 ved Hålogaland Teater, 7 ved Teater Innlandet, 11 ved Carte Blanche, 5 ved Det Vestnorske Teateret og 12 ved Turneteatret i Trøndelag.

Dermed vil i alt 805 fagorganiserte være tatt ut i streik fra fredag.