Nord-Korea hevder å ha testet hypersonisk rakett



I natt sa Nord-Korea at det var en nyutviklet hypersonisk rakett med navnet Hwasong-8 som ble testet tirsdag, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Hypersoniske raketter er raketter som kan nå en hastighet på mer enn mach 5, altså over enn fem ganger lydhastigheten. Slike svært raske rakettvåpen utgjør en særlig utfordring for luftforsvarssystemer.

Børsnedgang i Asia

Børsene i Asia åpnet med nedgang i natt norsk tid. I går preget frykt for økt inflasjon og svak vekst også markedene i USA og Europa. I Fastlands-Kina gikk Shanghai Composite-indeksen ned 0,8 prosent, mens Shenzhen Composite, landets nest største børs, gikk ned like mye. I Hongkong gikk Hang Seng-indeksen ned 0,91 prosent.

I Japan var nedgangen mer markant. Nikkei 225-indeksen var 2 prosent ned etter åpning, mens den bredere Topix-indeksen gikk ned 2,11 prosent i den tidlige handelen.

Lava strømmet ut i havet ved La Palma

Lava som har strømmet ut etter utbruddet fra vulkanen på kanariøya La Palma, nådde havet i natt og skapte en stor sky av gass, ifølge vitner.

Det var på forhånd frykt for dannelse av giftig og etsende gass idet lavaen treffer havet, og beboere i den nærliggende kystlandsbyen Tazacorte har blitt bedt om å holde seg inne. Øya ble i går erklært som katastrofeområde av spanske myndigheter.

702 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 702 koronasmittede i Norge. Det er 190 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 640 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 761, så trenden er synkende.

Det er registrert 244 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 57 færre enn samme dag i forrige uke og én færre enn mandag.

Mann utsatt for vold i Bergen

Politiet leter etter fire gutter eller menn under 20 år etter at en mann i 40-årene ble skadd i et slagsmål i Bergen.

Meldingen om saken, som skjedde i Torggaten, kom klokka 3.38, ifølge Vest politidistrikt. Den skadde er kjørt til legevakten for sjekk.