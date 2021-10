Dette er niende gang Sametinget settes. Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge, og det ble opprettet for å sikre den samiske befolkning politisk representasjon og medvirkning.

39 representanter velges fra sju valgkretser. Valget holdes parallelt med stortingsvalget.

Det første sametingsvalget ble avholdt høsten 1989, og det første offisielle Sametinget ble åpnet i oktober samme år i Karasjok av kong Olav.