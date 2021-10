Testen finner sted på strekningen Borealis, langs E8 i Skibotndalen i Troms og Finnmark, 29. og 30. september. Her skal Vegvesenet blant annet benytte jammeutstyr beslaglagt av tollvesen og politi, opplyser Statens vegvesen.

Jamming er forstyrrelse eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler og kan føre til at navigasjonssystemer ikke gjengir geografisk lokasjon korrekt, eller gir vilkårlig og tilfeldig posisjonering i digitale kart.

Målet er å finne løsninger på det som er en økende sikkerhetsutfordring.

– Dersom GPS-signaler forstyrres, kan dette være en utfordring for beredskapsaktører og nødetater som er avhengig av nøyaktig posisjonering, eller for nye løsninger for automatisert kjøring og veiprising, sier sjefingeniør Tomas Levin i Statens vegvesen.

Han sier ulovlig jammeutstyr allerede på veiene og er en trussel for både vei-, sjø- og lufttrafikk.