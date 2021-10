Avhøret vil starte klokka 10, melder Dagbladet som har snakket med 50-åringens forsvarer.

– Han ser fram til avhøret og vil svare på spørsmål politiet måtte ha. Han ønsker å bidra til oppklaring og samtidig å få sjekket seg ut av saken, sier advokat Stian Bråstein til avisen.

Det er nesten en måned siden forrige gang mannen ble avhørt. Den siktede ble avhørt i forbindelse med pågripelsen 1. september, og dagen etter, men ikke etter at han ble varetektsfengslet 3. september.

Fredag går også varetektsfengslingen ut for mannen, og forsvareren venter at det blir et nytt fengslingsmøte i løpet av uka.

– Per nå kan jeg ikke si noe om mistankegrunnlaget mot mannen er styrket eller svekket etter pågripelsen, uttalte politiadvokat Fredrik Martin Soma da politiet opplyste om det kommende avhøret før helgen.

50-åringen er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nekter for å ha noe med drapene å gjøre.