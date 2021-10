FHI har anslått at rundt 80.000 vaksinedoser kan gå ut på dato og må kastes i norske kommuner.

– Da er det veldig fristende å tenke at de burde brukes som booster. Det virker jo helt meningsløst å ikke få benyttet seg av dem, sier Spurkland, som er professor i medisin ved Universitetet i Oslo, til VG.

Folkehelseinstituttet har avvist å bruke dosene som går ut på dato som tredjedose. Spurkland peker på at blant annet Israel og USA har anbefalt tredje dose, noe også FHI har sagt kan bli aktuelt for eldre innen seks måneder.

– Slik det beveger seg fremover, så bestemmer man seg sannsynligvis for å gi boosterdose for folk 65 pluss også her etter hvert. Da skjønner jeg ikke hvorfor FHI er så tilbakeholdne med eldre og vaksiner som går i vasken, sier hun.

FHI-overlege Preben Aavitsland forklarer valget med at de ikke har nok kunnskap om verken nytten av dosen eller bivirkninger.