Fall i detaljhandelen for tredje måned på rad

Nedgangen i omsetningsvolumet er basert på sesongjusterte tall og er den største nedgangen i indeksen siden desember 2020, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene som var før pandemien. I takt med at samfunnet nå åpnes helt opp forventer vi at deler av disse endringene reverseres, sier førstekonsulent Marie Skjeldås i SSB.

Dagligvarehandelen går ned

Dagligvarebransjen hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum på 5,8 prosent fra juli til august.

Næringen står for rundt 39 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Under coronapandemien har dagligvarebransjen omsatt på et mye høyere nivå enn før, med en topp i juli 2020.

– Mer grensehandel

– Nedgangen for dagligvareforretningene nå har antakelig sammenheng med gjenåpningen av samfunnet, som gjør at flere spiser ute på restauranter og i kantiner. I tillegg er det blitt lettere å dra over grensa til Sverige for å handle, sier førstekonsulent Marie Skjeldås i SSB.

Også salg av drivstoff trakk ned totalindeksen i august, med en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum på 4,7 prosent fra juli til august. Økte priser og en stadig større andel elbiler bidrar til nedgangen.

Salg av klær har imidlertid økt.