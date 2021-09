Det viser tall NTB har fått av Oslo kommune tirsdag. Kommunen hadde tirsdag morgen ikke oppdatert sine nettsider med smittetallene for det siste døgnet.

Ifølge mandagens tall er det høyest smittetrykk i bydelen Søndre Nordstrand med 782 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, mens Grorud følger med et smittetrykk på 772.

Lavest smittetrykk er det i St. Hanshaugen bydel med 262 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.