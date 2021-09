Angrep på NRK-medarbeider opp for retten

Mannen som er tiltalt for vold mot en NRK-medarbeider, må møte i retten. Hendelsen skjedde utenfor NRK på Marienlyst i januar i fjor. Behandlingen i Oslo tingrett avsluttes i morgen.

Kronprinsparet på fylkestur til Viken

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit begynner på fylkesturen sin i Viken. Første dag tilbringes i Indre Østfold kommune, før turen går videre til Våler, Moss og Fredrikstad i morgen og torsdag.

Høring om tilbaketrekningen fra Afghanistan

Forsvarskomiteen i det amerikanske Senatet har innkalt til høring om USAs tilbaketrekning fra Afghanistan.

Verdenspremiere på Bond-film



Koronapandemien har ført til at premieren på den nye James Bond-filmen «No Time To Die» er halvannet år forsinket, men i dag er det omsider klart for verdenspremiere i London. Deler av filmen er spilt inn i Norge.

Presentasjon av landslagstroppen

I de neste VM-kvalifiseringskampene møter herrelandslaget i fotball Tyrkia (8. oktober) og Montenegro (11. oktober). I dag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken troppen til disse kampene.

Mesterligakamper i fotball

Det er usikkert om stjernespiss Erling Braut Haaland spiller for Borussia Dortmund når laget møter Sporting Lisboa i mesterligaen i fotball i kveld. Han pådro seg en skade på trening i forrige uke.

Dette er de øvrige mesterligakampene i dag: RB Leipzig – Brugge, Paris Saint-Germain – Manchester City, Milan – Atlético Madrid, Porto – Liverpool, Ajax – Besiktas, Sjakhtar Donetsk – Inter, Real Madrid – Sheriff Tiraspol.