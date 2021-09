658 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 658 koronasmittede i Norge. Det er 21 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 667 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 808, så trenden er synkende.

Republikanerne sa nei til forslag om statsfinansiering og økt gjeldstak

Republikanerne i Senatet sa nei til et lovforslag som skulle holde statsapparatet gående til desember og øke gjeldstaket. Demokratene vil trolig prøve på nytt.

Det avslåtte forslaget inneholdt finansiering av statsapparatet fram til tidlig i desember, mens det også ble tatt med krisehjelp etter orkanen Ida og andre hendelser, samt for afghanske flyktninger. Statsapparatet er foreløpig kun finansiert fram til torsdag denne uka.

Flere land hevder Nord-Korea gjennomførte rakettest

Sør-Korea, Japan og USA sier at Nord-Korea i natt avfyrte et «uidentifisert prosjektil». Samtidig sier nordkoreanerne i FN at «ingen kan nekte» dem å teste våpen.

Prosjektilet ble avfyrt i retning Japanhavet, melder nyhetsbyrået Yonhap. Det er uklart hva slags prosjektil det er snakk om og om det eventuelt er flere, men en talsmann for det japanske forsvaret sier til nyhetsbyrået AFP at det «ser ut til å være et ballistisk missil».

Ford investerer nesten 100 milliarder i elbilproduksjon

Ford og den sørkoreansk samarbeidspartneren SK Innovation investerer nesten 100 milliarder kroner i nye fabrikker for elbilproduksjon. Den amerikanske bilgiganten anslår at investeringene vil skape 11.000 jobber innen 2025.

Fabrikkene skal bygges i delstatene Kentucky og Tennessee, heter det i en uttalelse.

Lysfenomen synlig en rekke steder i nord

Fra flere steder i Nord-Norge er det meldt om sterke lysglimt på himmelen. Det er usikkert hva som er forklaringen på fenomenet.

Til Nordlys forteller Stian Dunvold at han ble oppmerksom på et sterkt lysglimt da han var på Grøtfjordstranda utenfor Tromsø.