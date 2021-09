Meldingen om brannen kom rett etter klokka 22 mandag kveld.

– Brannvesenet melder at de begynner å få kontroll og at spredningsfaren er liten. Alle beboere på gårdsbruket er gjort rede for og fremstår uskadd, opplyste operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt en drøy time senere.