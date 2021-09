Skolenes landsforbund ber regjeringen vente med gjeninnføring av fraværsgrensa

– At elevene bes være hjemme ved symptomer, og samtidig har fraværsgrensen hengende over seg, er dobbeltkommunikasjon som forvirrer og garantert vil skape kaos i en tid der elevene streber etter å komme tilbake til normalen, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i en pressemelding.

Under pandemien har regjeringen innført et unntak fra fraværsregelen i videregående skole. Fra 11. oktober oppheves unntaket. Det betyr blant annet at de ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

Skolenes landsforbund ber om å vente med gjeninnføringen av fraværsgrensen. De viser til at noen elever fortsatt vil få coronasymptomer eller bli syke.

– De skal slippe å måtte løpe til legen for å få legeerklæring for å unngå fravær i en allerede krevende skolehverdag. Det mest riktige er at regjeringen utsetter gjeninnføringen til neste semester, altså januar 2022, for å unngå nok en tidstyv i skolen, sier Walker.

Skolenes landsforbund har vært motstandere av fraværsgrensa til den ble innført i 2016.