Mannskap på større fartøy kan måtte bruke engelsk til å kommunisere

Forslaget omfatter fartøy med bruttotonnasje på 500 bruttotonn.

Kravet vil ikke gjelde nødkommunikasjon, og det er presisert i forslaget hvilken kommunikasjon som omfattes av kravet, etter en tilsvarende høring i 2020.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener at språkkravet vil bedre sjøsikkerheten.

– Samtidig er jeg klar over at dette kan gi noen utfordringer, og jeg ønsker derfor innspill fra rederiene og næringen på hvor store utfordringene et krav om bruk av engelsk vil være for fartøy over 500 bruttotonn, sier Hareide.