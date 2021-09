Mandag 27. september åpner Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Skien med begrenset trafikk, opplyser konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne, til Aftenposten.

Det blir færre tog i rushtiden, morgen og ettermiddag, trolig helt fram til høsten 2022.

Dette skyldes at kun ett spor kan brukes på Sandefjord stasjon. 27. juli oppsto en brann ved stasjonen. Det førte til store ødeleggelser på jernbaneanlegg ved stasjonen og videre langs jernbanelinjen.

Et eget beskyttelsesvern skulle ha sørget for at kortslutningen ikke fikk noen konsekvenser for togdriften. Men vernet slo ikke inn. Bane Nor har ikke funnet årsaken til dette.

– Skadeomfanget er stort og komplisert, og signalanlegget må bygges på nytt. Neste sommer er et komplett anlegg på plass igjen. Vi planlegger å gjenåpne for full drift i løpet av høsten 2022, sier Kjenne.

Hele anlegget ble fullstendig utbrent og ødelagt.

– Etter to måneders arbeid har vi nå byttet alt sikkerhetskritisk utstyr, og et midlertidig sikringsanlegg er på plass, opplyser Bane Nor.

Også Havarikommisjonen undersøker årsaken til brannene. Heller ikke de har fram til nå funnet en forklaring. Men de skal ha et møte om dette onsdag, ifølge Aftenposten.