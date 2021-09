118 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 782 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det siste døgnet er det registrert 14 nye smittede.

Rett etter følger Grorud bydel, med et smittetrykk på 772 og elleve nye smittede sist døgn.

Lavest er smittetrykket i St. Hanshaugen bydel, med 262 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Her er fire nye smittede registrert siste døgn.

Til sammen er 51.928 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.