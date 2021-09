Regissør: – Kjersti Holmen var lysende, hun kunne alt

Kulturminister Abid Q. Raja sier det er utrolig trist å få nyheten om at Kjersti Holmen har gått bort.

– Hun har vært en av våre største på scenen og på skjermen, og hun har gledet og berørt flere generasjoner i hele Norge. Kjersti Holmen vil bli dypt savnet , og våre tanker går til hennes familie, skriver han på Twitter.

– Stor sorg over at livet hennes ble så altfor kort

Regissør Per Olav Sørensen jobbet sammen med Kjersti Holmen både på teater og film i 2009 og 2010.

– Det var de årene hun begynte å bli syk. Det var kanskje ekstra vondt akkurat det. Å jobbe tett sammen og gradvis forstå hva som var i ferd med å skje, sier Sørensen til NTB. Han kaller Holmen – som natt til søndag døde 65 år gammel – for «lysende».

– Jeg kjenner både takknemlighet for å ha fått jobbe med henne, og stor sorg over at livet hennes ble så altfor kort. Vi får alle ta med oss at hun kunne alt. Drama, komedie, teater, film. Alt i ypperste klasse, sier Sørensen.

– En av de store

Hanne Tømta var teatersjef på Nationaltheatret i tolv av årene Holmen var ansatt der. Hun sier at det er en av de virkelig store kunstnerne som nå er borte.

– Det er trist for familien, men også for Nationaltheatret som institusjon og hennes kolleger, sier hun til VG.

Avisens mangeårige kritiker Jon Selås tror Holmen vil bli husket som en folkekjær skuespiller, som var lett å fatte, og for sin sårbarhet og menneskelighet.

– Hun fikk dessverre ikke gjort alt hun skulle i livet. Men hun var dyktig på det hun gjorde, sier Selås, som kaller Holmen uforglemmelig og ekstraordinær og en skuespiller med en utrolig spennvidde.

– Hun hadde en evne til å gå inn i roller på en måte som var så menneskelig og uredd, sier skuespiller Per Christian Ellefsen, som kjente Kjersti Holmen fra starten av hennes karriere, til NRK.

– Helt unik

Jon Øigarden spilte mot Kjersti Holmen i det som ble en av hennes siste filmroller, «Mennesker i solen» fra 2011, som Per Olav Sørensen hadde regi på.

– Det er forferdelig trist å høre. Jeg var så heldig å få jobbe med Kjersti en gang. Jeg har alltid beundret henne og synes at hun var helt fantastisk. Jeg husker fra videregående skole hvor jeg var med på Grefsenrevyen. Jeg var alltid så stolt over å si at hun også hadde vært med der. Hun var helt unik. Jeg har alt godt å si om henne, og mine tanker går til familien, sier Øigarden til Dagbladet.

Filmskaper Mona J. Hoel er i gang med å realisere en dekalog, en serie på ti filmer som tar utgangspunkt i hver av karakterene fra hennes svarte 2004-komedie «Salto, salmiakk og kaffe» – der Kjersti Holmen spilte Iris.

– Kjersti var en stradivarius! Hun hadde så mye i seg

I 2010 spilte de inn den såkalte piloten til en spillefilm viet Iris-karakteren. Men på grunn av Hoels egne helseproblemer ble det først premiere på denne kortfilmen, kalt «Et siste forsøk», i Grimstad i 2018.

– Det var helt fantastisk å jobbe med henne. Kjersti var en stradivarius! Hun hadde så mye i seg, og kunne gå fra det lyseste lyse til det mørkeste mørke i et utrolig tempo, sier Hoel, som forteller at de gledet seg til å lage spillefilmen «Natt» sammen. Underveis viste det seg at Guri Glans måtte overta rollen som alenemoren Iris, fordi Holmen ble for syk.

– Jeg sitter og klipper den nå, sier en trist Mona J. Hoel til NTB og kaller Holmens bortgang for «et stort tap for oss alle».

Holmen sovnet stille inn på Økernhjemmet natt til søndag etter lengre tids sykdom. Hun ble 65 år gammel.