Valg i Tyskland

Det er valg på ny forbundsdag i Tyskland. Valglokalene er åpne fra klokka 8 til klokka 18. Det er svært jevnt mellom de to kandidatene som håper å etterfølge avtroppende statsminister Angela Merkel, CDU/CSUs Armin Laschet og SPDs Olaf Scholz. Utfallet av valget søndag er dermed det mest uforutsigbare på mange år.

Uoffisielt VM for kokker

Den dobbelte europamesteren Christian André Pettersen leder Norges lag i Bocuse d'Or, verdens mest prestisjefylte kokkekonkurranse. I dag er første dag av konkurransen i den franske byen Lyon. Nytt av året er at lagene skal levere en trerettes takeaway-meny som en hyllest til hvordan bransjen taklet utfordringene under koronapandemien. Konkurransen avsluttes i morgen.

Mennenes landeveisritt i VM

Verdensmesterskapet i sykling avsluttes i dag med landeveisrittet for menn elite. Norge stiller med følgende tropp: Sven Erik Bystrøm, Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengen, Odd Christian Eiking, Markus Hoelgaard og Rasmus Tiller. VM går i Flandern i Belgia, med start i Antwerpen og målgangen i Leuven.

Folkeavstemning i Sveits om likekjønnet ekteskap

Sveitserne går i dag til urnene for å stemme over om likekjønnede ekteskap skal godkjennes. Det skjer etter at motstandere av lovendringen klarte å sikre en folkeavstemning over regjeringens plan for ekteskap for alle, men meningsmålinger viser bred oppslutning om lovendringen.

Vipers i mesterligaen

I dag spilles tredje runde i gruppespillet i mesterligaen i håndball for kvinner. Vipers Kristiansand møter franske Metz. Ungarske Györ, med norske Silje Solberg, Veronica Kristiansen og Stine Bredal Oftedal i stallen, møter CSKA Moskva. I den siste kampen i gruppa møtes svenske Sävehof og danske Odense.

Kamper i eliteserien

Serieleder Bodø/Glimt tar imot Vålerenga i eliteserien i fotball. Kampen starter klokka 20.00 I 18.00-kampene møtes Brann – Kristiansund, Haugesund – Odd, Molde – Viking, Rosenborg – Mjøndalen og Sandefjord – Stabæk.