En ny stor studie på tvers av åtte land – blant annet Norge – viser at når pasienter med blodpropp i hjertet raskt får en influensavaksine, blir risikoen for å dø i løpet av det neste året nesten halvert.

– Det er en ganske utrolig effekt at vi kan unngå dødsfall ved å gi en influensavaksine som koster 35–50 kroner. I forhold til den behandlingen vi ellers utfører, er dette en både billig og enkel behandling med stor effekt, og anbefalingen vår er derfor at det blir rutine å gi vaksinen til pasientene når de er innlagt, sier den danske hjertelegen og professoren Ole Frøbert fra Örebro universitetssykehus i Sverige.

Han har tatt initiativ til og ledet studien, som er utgitt i tidsskriftet Circulation.

Det er en «fornuftig» studie, mener Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet. Han har ikke tatt del i den nye studien, men han har lest den vitenskapelige artikkelen.

Forskningen bekrefter noe ekspertene allerede vet: at det er en sammenheng mellom influensa og overdødelighet av hjertesykdom, og at det kan ses i den samlede dødeligheten i befolkningen.

Forskerne vet allerede at pasienter med hjertekarsykdom har en konstant betennelsestilstand i kroppen.

– Når du får en virusinfeksjon i tillegg, aktiverer du betennelsen ytterligere. Det er litt samme problem vi ser med covid-19-pasienter som har diabetes eller hjertekarsykdommer. Når kroppen allerede er i forsvarsposisjon, kan du trigge de effektene som fører til at personer som er sårbare skyves ut over kanten, sier Thomsen.

Internasjonalt loddtrekningsforsøk

I studien deltok 2571 pasienter fra 30 ulike sykehus i Danmark, Sverige, Norge, Latvia, Skottland, Tsjekkia, Bangladesh og Australia. Pasientene hadde en gjennomsnittsalder på 60 år.

Hva er blodpropp i hjertet? Hjertet er omgitt av kranspulsårene som forsyner hjertemuskelen med blod og oksygen. Hvis det oppstår en blodpropp i kranspulsårene, stoppes blodtilførselen til et område av hjertemuskelen. Det gir oftest kraftige brystsmerter bak brystbeinet – ofte med utstråling til venstre arm. Det området som ikke får blod, blir ødelagt hvis ikke blodpropp forsvinner raskt igjen.

Kilde: Netdoktor og Rigshospitalet

De var innlagt med blodpropp i hjertet. Senere fikk den ene halvparten influensavaksine, mens den andre halvparten fikk en innsprøyting med placebo (saltvann). Hvem som fikk hva, ble avgjort ved loddtrekning.

Etter et år sjekket forskerne hvordan det gikk med pasientene.

61 av pasientene som hadde fått placebo, døde i løpet av et år – 4,9 prosent.

37 av de som hadde fått vaksinen, døde i løpet av et år – 2,9 prosent.

Det betyr at risikoen for å dø var 41 prosent lavere.

Årsaken er ukjent

Effekten av influensavaksinen på personer med kroniske sykdommer er velkjent, men nøyaktig hva som får vaksinen til å virke på pasienter med hjertekarsykdom er fortsatt ikke fastslått.

Det sier Rigshospitalets forsker i gruppen, overlege og professor ved Københavns Universitet, Thomas Engstrøm.

– En av hypotesene er at hvis man for eksempel har hatt en blodpropp i hjertet, har man høyere risiko for å dø av influensa, og alder er en velkjent risikofaktor for dødeligheten ved influensa. Men det kan også være en effekt av den måten immunforsvaret reagerer på vaksinen. Når kroppen responderer på vaksinen og aktiverer immunforsvaret, kan det kanskje også hjelpe på den betennelsesreaksjonen som oppstår i hjertet etter en blodpropp, sier han.

Ny – og billig – behandling

Forskere har lenge hatt en godt underbygget hypotese om at influensavaksinen har en positiv effekt på hjertekarsykdommer. Det har flere registerstudier vist, men det var ikke testet i en loddtrekningsundersøkelse – en såkalt placebokontrollert studie.

Hvorfor får man blodpropp i hjertet En blodpropp i hjertet får man som regel fordi det allerede er åreinnsnevring (tidligere kalt åreforkalking) i kranspulsåren. De fleste har åreinnsnevring i spredte deler av årene uten å merke noe til det. Åreinnsnevringen starter som regel i 20-årsalderen og utvikler seg med alderen. Innsnevringen forandrer blodårens opprinnelig glatte innside. Ujevnhetene kan danne utgangspunkt for en sammenklumping av blodplater. Hvis mange blodplater klumper seg sammen, kan de stenge av for blodstrømmen i blodåren, og dette kalles en blodpropp.

Kilde: Netdoktor og Rigshospitalet

Så det gikk Ole Frøbert og forskergruppen hans i gang med i 2014.

– Jeg kom på ideen fordi fikk influensa selv. Jeg fikk feber og lå på sofaen og googlet. Jeg kjente ikke sammenhengen mellom influensa og hjertekarsykdom. Men da jeg så det, tenkte jeg at det var noe vi måtte teste. Det var høsten 2013, og studien var ferdigdesignet i 2014. Vi har arbeidet med det i sju år, sier han.

Og selv om resultatene bekreftet tidligere studier, var de likevel overraskende.

– Jeg ble overrasket over at de var så tydelige. Det er jeg utrolig glad for. Det var på mandag jeg presenterte det på den europeiske hjertekongressen med 39.000 deltakere, og man vet aldri hva kollegene sier. Tror de på det? For det er ikke nok med et godt resultat. Men det gjorde de. Så jo, det er stort. Og jeg tror på det, sier Frøbert.

Resultater kan bety at en influensavaksine kan bli en del av behandlingen når en pasient blir innlagt med en blodpropp i hjertet.

– Det er absolutt en god grunn å anbefale influensavaksinasjonen til hjertepasienter. Men det er opp til selvstendige ekspertkomitéer om retningslinjene skal oppdateres, sier Frøbert.

At det er en god grunn til å anbefale hjertepasienter å få en influensavaksinasjon, er Allan Randrup Thomsen enig i.

– Pasientene som har hatt en blodpropp i hjertet, bør nok skal la seg influensavaksinere. Det vil gi dem en ekstra beskyttelse.

Referanse: Ole Frøbert mfl.: Influenza Vaccination after Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. Circulation, 2021. ( Sammendrag) DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057042

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for Forskning.no . Les originalsaken på videnskab.dk her.