Stortingspolitikerne skal i avslutningsmiddag for stortingsperioden som har vært. Middagen havnet i år tilfeldigvis på samme dato som gjenåpningen av Norge etter å ha blitt utsatt på grunn av korona.

– Avslutningsmiddagen er alltid en fest, men at vi samtidig feirer gjenåpningen, er helt fantastisk , sier Høie til TV 2.

Kjell Ingolf Ropstad og kona Arnbjørg Vedelden ankommer Stortingets avslutningsmiddag for stortingsrepresentantene og medlemmer av regjeringen i Oslo rådhus lørdag kveld. Foto: Naina Helen Jåma / NTB

Den Kongelige norske marines musikkorps spilte mens politikerne er på vei inn i Rådhuset i Oslo. Høie tok med seg mannen Dag Terje Klarp Solvang, som også hadde tatt på seg finstasen. Helseministeren er fornøyd med at avslutningen kan gjennomføres uten koronarestriksjoner.

– Det blir enklere for alle. Dette er mennesker som har jobbet mye sammen i mange år. Nå er det mulig å gi hverandre en klem og slippe å tenke på meteren, så det kommer til å prege festen og det er jeg glad for, sier Høie.

For noen blir imidlertid avslutningen mer vemodig. Den holdes vanligvis etter Stortingets siste plenumsmøte i juni, men nå holdes den etter stortingsvalget. Det innebærer at mange går på avslutningen vel vitende om at de ikke lengre kommer til å sitte i nasjonalforsamlingen.