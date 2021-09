Slik feirer landet gjenåpningen

Lørdag klokken 16 ble det en mer normal hverdag i Norge. Etter over ett og et halvt år med inngripende coronatiltak, gjenåpner samfunnet omtrent for fullt.

– Dette er en merkedag, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen fredag – 561 dager etter at hun innførte de strengeste tiltakene i fredstid i Norge.

Gjenåpningen betyr at enmetersregelen ikke gjelder lenger, at det er slutt på kravet om bordservering og innslippsstopp på utesteder, og at antallsbegrensningene på arrangementer oppheves.

Stordalen tjuvstartet

Enkelte greide imidlertid ikke å vente. Petter Stordalen hadde varslet «full bonanza» og tidenes gruppeklem på The Hub i hovedstaden, men startet nedtellingen og sprettet konfettien klokken 15.58.

Hotellkongen, som har erklært mandager som sin favorittdag, sier ingenting kan måle seg med dette. 2.000 møtte opp ved The Hub.

– Jeg har hatt mange bra mandager i mitt liv, men denne lørdagen kommer til å gå inn i historien som min beste dag, sier han til NRK.

Hotellkonge Petter Stordalen gikk i bresjen for feiringen av gjenåpningen av Norge på The Hub i Oslo. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Klart for fest

Hotellkongen var ikke alene om å glede seg til gjenåpning. På Karl Johan var det felles nedtelling i gata nedenfor Freiauret de siste 10 sekundene før klokken 16. Kulturminister Abid Raja gratulerer landets befolkning med dagen.

– La oss ta i bruk kulturlivet og utelivet. Jeg returnerer midnatt til Oslo og vil gjerne som regjeringens «danseminister» danse i lag med deg i natt. Hvor bør jeg dra? Har du noen tips? Kommer du? La oss danse sammen over hele Norge, skriver han på Twitter.

Lokale tiltak i tre kommuner

I tre kommuner er det fortsatt lokale tiltak, til tross for den nasjonale gjenåpningen.

Det gjelder kommunene Lørenskog, Marker og Ullensaker.

I Lørenskog er det fortsatt munnbindkrav om man ikke kan overholde én meters avstand i kollektivtransporten, inkludert Taxi. I Marker skal fullvaksinerte nærkontakter innenfor skole, barnehage, og helsetjeneste teste seg dag 1 og 3 og skal ikke på jobb før svar på siste test er klar. De anbefaler også munnbind i helsetjenesten.

I Ullensaker er det fortsatt krav om munnbind på inne på Oslo lufthavn Gardermoen. Kravet gjelder også alle offentlige arealer innendørs i hoteller som brukes til karantene og isolasjon for covid-19.

Dans på torvet

I Stavanger byr de opp til fest i byen med dansegulv på brosteinene samt konsert og fyrverkeri.

– Vi måtte snu oss på en femøring da vi fikk nyheten om gjenåpning i går. Det blir et veldig impulsivt arrangement med lyd, diskolys, og røyk, DJ utendørs fra klokken 18 til 23, og masse god stemning. Vi håper å skape Gladmat-feelingen, sier Alexander Skorpen, daglig leder ved utestedet Hanekam til Aftenbladet.

Kjempekake i Kristiansand

I Kristiansand skal ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) dele ut gratis kake til befolkningen fra klokken 16.

– Vi vil takke befolkningen for innsatsen under pandemien. Nå er vi gjennom, nå kan livet bli normalt igjen. Dette er en dag for takknemlighet, og en dag for feiring, sier Skisland til Fædrelandsvennen.

I Bergen varsler byrådsleder Roger Valhammer (Ap) at det ikke blir noen spesiell markering lørdag, men lover en skikkelig feiring på et senere tidspunkt.

– Vi skal ha en skikkelig feiring i Bergen når pandemien er helt over, men i dag klokken 16 heiser vi kommunens offisielle flagg på Torget og Gamle rådhus for å markere åpningen, sier Valhammer til BT.

Forventer festbråk

Heller ikke i hovedstaden er det planlagt noen offisiell markering, men utestedene, politiet og natteravnene forventer at mange vil markere milepælen på byen lørdag kveld.

– Man har jo vært innesperret i lang tid, så det er stor sannsynlighet for at det blir mye festbråk rundt omkring, sier Tom Sandberg, operasjonsleder i Øst politidistrikt til VG. Politiet i hovedstaden har økt beredskapen inn mot helgen. Han håper folk er påpasselig med å begrense alkoholinntaket, slik at man unngår uønskede hendelser.

– Faen, jeg må sette flere folk opp på jobb. Dette betyr full fest, sier Marius Olsen, personalsjef for flere utesteder i Arendal til NRK.

Også i Trondheim og Tromsø forventer politiet mange festbråk-oppdrag lørdag kveld.

– Vi kjenner jo til at folk vil slå ut håret litt ekstra, så det skal vi nok takle, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ole Petter Hollingen til VG.

Fortsatt noen råd

Til tross for lettelsene i samfunnet, vil det fortsatt være krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19, og trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller i skoler og barnehager, etter lokale vedtak.

Personer som får symptomer på luftveisinfeksjon, bør fremdeles teste seg. Det gjelder også vaksinerte.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Solberg.