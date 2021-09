KrF-nestor: Vi må akseptere dagens abortlov

Nå kaster KrFs sentralstyremedlem og avtroppende stortingsrepresentant fra Agder en brannfakkel inn i debatten om hvordan KrF skal reise seg igjen. Abortpolitikken må under lupen.

– Jeg mener partiet må si at vi må akseptere den loven som er i dag, sier Bransdal til Vårt Land.

Dagens abortlov gir kvinner rett til selvbestemt abort til uke 12. I valgkampen ble partileder Ropstad grillet om hvorvidt KrF vil innskrenke kvinners selvbestemmelse – uten å ha et klart svar.

– Vi må vise at vi er på lag med de kvinnene som må ta de vanskelige valgene. Det gjør vi best ved å si at vi motvillig aksepterer dagens lov og vil jobbe ut fra den, for da vet folk hva de har å forholde seg til, sier hun.

KrF fikk historisk lave 3,8 prosent ved stortingsvalget og havnet under sperregrensen. Partiet mistet dermed fem av sine åtte stortingsrepresentanter.