Norge gjenåpner – koronatiltak avsluttes

Lørdag klokken 16 blir det en mer normal hverdag i Norge. Etter over ett og et halvt år med inngripende koronatiltak, gjenåpner samfunnet omtrent for fullt.

Gjenåpningen betyr at enmetersregelen ikke gjelder lenger, at det er slutt på kravet om bordservering og innslippsstopp på utesteder, og at antallsbegrensningene på arrangementer oppheves.

Merkel med i valginnspurten i Tyskland

Avtroppende statsminister Angela Merkel reiser lørdag til Aachen, hjembyen til det som kan bli hennes arvtaker, i et siste forsøk på å øke oppslutningen om CDU/CSUs kandidat Armin Laschet 24 timer før tyskerne går til valg.

Avslutningsmiddag for Stortinget

Stortingets presidentskap arrangerer avslutningsmiddag for alle stortingsrepresentantene med ledsagere for perioden 2017–2021.

Lysbakken taler på SVs landsstyremøte

SV-leder Audun Lysbakken taler til landsstyret i partiet klokken 10.

Valg på Island

Det er valg til nytt Allting på Island, og det er tett i kampen om de 63 setene. En fersk meningsmåling viser at de tre regjeringspartiene kun er ett mandat unna flertall.

Andre dag av Ryder Cup

Ryder Cup, lagturneringen i golf, fortsetter i Wisconsin. Viktor Hovland spiller på Europa-laget. Turneringen avsluttes søndag, og etter første dag med parspill leder amerikanerne 6-2.