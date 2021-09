Ingen pågrepet etter mobilran i Oslo sentrum

Politiet opplyser at de er på utkikk etter fem unge menn som stakk fra stedet til fots i retning Nationaltheatret og Slottet etter ranet.

– Ransofferet ble ikke fysisk skadd, men er preget etter å ha blitt truet med kniv. Vi leter etter fem unge menn, kanskje i starten av 20-årene. Ifølge fornærmede skal de være afrikanere eller mørkhudet, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Like før klokken 4 melder politiet at de har anholdt fem personer ved Rådhusplassen, men de klarte ikke å knytte de fem til ranet.

– Men to av dem blir anmeldt for besittelse av narkotika, én for bæring av kniv, og alle fem blir bortvist fra området, opplyser politiet.