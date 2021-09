Mållaget vil at kongen skal tale på nynorsk

Det er av et utkast til nytt arbeidsprogram for Noregs Mållag det går fram at de mener 25 prosent av kongehusets taler bør være på nynorsk, skriver NRK.

Det var Sogn Avis som først meldte om saken.

– Det er kanskje ambisiøst, men det er ikke et urimelig krav. Kongehuset er til for hele Norge og må ta i bruk hele den norske språkskatten, sier leder i Mållaget Peder Lofnes Hauge til rikskringkasteren.

Han mener dette bør gå fint ettersom medlemmene av kongehuset har gått på skole og fått opplæring.

Kongehuset svarer at de jobber for at 25 prosent av innholdet på sine nettsider skal være på nynorsk. Talene i dag publiseres på bokmål, som er tettest opp til målet kongefamilien bruker.

Trond Vernegg i Riksmålsforbundet mener kongen bør avvise kravet.

– Vi er prinsipielt imot kvoter. Språk er en personlig sak. Det dreier seg om identiteten vår og hvem vi er. Derfor mener vi at ingen skal pålegges å snakke et språk som ikke er deres, sier han til NRK.