NHO mener avvikling av forkortet arbeidsgiverperiode kommer for tidlig

– Vi har forståelse for at den forkortede arbeidsgiverperioden på opptil tre dager må avvikles nå når vi går inn i en normal hverdag igjen, men vi mener likevel det er for tidlig, sier direktør Nina Melsom for arbeidsliv i NHO.

Hun sier de forstår smittevernmyndighetene slik at det fortsatt er en lavere terskel for at man skal holde seg hjemme fra jobb enn det var før pandemien.

– Vi er bekymret for at det i praksis vil øke bedriftenes sykepengekostnader. Vi må huske på at ikke alle kan gjøre jobben hjemmefra, sier hun.