DNB og Nordea setter opp boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng

– Når Norges Bank nå hever styringsrenten, legger vi en historisk periode med nullrente bak oss. Vi går mot normalisering. Selv etter denne justeringen vil våre boliglånskunder fortsatt ha en svært lav rente, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB.

Nordea følger etter

Noen timer senere varslet også Nordea at også de setter opp renten.

– I lys av Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten på rentemøte 23. september og utviklingen i pengemarkedsrentene har Nordea besluttet å justere opp rentene på boliglån og sparekonto, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Nordea opplyser også at renten på innskuddssiden økes med inntil 0,25 prosentpoeng.

– At renten øker, er i seg selv et tegn på at vi er på vei ut av en svært krevende situasjon hvor pandemien har preget livene våre og norsk økonomi, sier Marjamaa.

Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 5. november.

Også Danske bank øker

I takt med utviklingen i markedet og i kjølvannet av Norges Banks renteheving, hever Danske Bank utlånsrentene inntil 0,30 prosentpoeng.

Det opplyser de i en pressemelding. De opplyser at de fortsatt vil være konkurransedyktige, og at bankens beste rente i personmarkedet vil være Boliglån Ung med nominell rente på 2,10 prosent.

– Når Norges Bank setter opp styringsrenten, må vi ta innover oss endringene dette medfører og tilpasse oss markedssituasjonen. Med denne rentejusteringen vil vi fortsatt være svært konkurransedyktige, og det er noe vi skal fortsette med, sier leder for personmarked i Danske Bank Norge, Aleksander Dahl.

Endringene vil gjelde fra 10. november.

Norges Bank hevet torsdag styringsrenta til 0,25 prosentpoeng. Styringsrenta hadde før torsdag ligget på 0 prosent siden 7. mai i fjor.

DNB sier at nye renter gjelder fra 28. september for nye kunder, og fra 12. november for eksisterende kunder.