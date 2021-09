Fraværsregelen i videregående skole innføres igjen

– Elever kan ikke bruke egenmelding eller bekreftelse fra forelder dersom man har fravær av helsegrunner, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på regjeringens pressekonferanse fredag.

Under pandemien har regjeringen innført et unntak fra fraværsregelen i videregående skole. Fra 11. oktober oppheves unntaket. For mange vil det i praksis bety etter høstferien.

– Vi vet at fraværsregelen er viktig for å sikre tilstedeværelse på skolen og bidrar til at flere fullfører videregående skole. Derfor mener vi det er viktig at vi går tilbake til normalen på dette området, sier Melby.

Hun understreker at det fremdeles er lov til å bli syk.

– Og det kommer til å være noen som blir syke denne høsten og vinteren. Du skal fremdeles teste deg hvis du får luftveisinfeksjon, men hvis testen er negativ og allmenntilstanden er god kan du gå på skolen, sier Melby.